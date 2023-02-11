Son dakika: Banka Hesabınıza 30.000 TL ödeme olacak, Banka açıkladı

30000 TL ihtiyaç kredisi kullanarak nakit ihtiyacınızın olması durumunda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri verilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde banka hesabınız üzerinden 30000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi alabileceksiniz. 30000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için 5 dakika içerisinde sonuç alabilirsiniz.

Kredi ödemesi alacak olan vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirilirken, kredi ihtiyacınız olması durumunda 36 ay vadeye kadar, ödeme hızlı bir şekilde verilmektedir. Acilen ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlayacak olan Denizbank tarafından başlatılan kampanyada 30000 TL ödeme alacak olan kişiler, 36 ay vadeli kredi verilecek.

DENİZBANK KREDİ BAŞVURUSU

Denizbank , başlatmış olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlara 30000 TL'ye kadar banka hesabınız üzerinden Denizbank, mobil uygulaması ile kredi ödemesi verecek. Denizbank 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle 36 ay vadeli kredi işlemi gerçekleştirecek.

Denizbank üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurunuz, Denizbank şubelerine gitmeden de hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi ödemesi almak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesaj: 32 80 numarasına gönderin. Acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi değerlendirmesi yapılacak ve 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi alıp almadığınız hakkında bilgiler mesaj ile gönderilecektir.