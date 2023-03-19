TC Kimlik İle Emekli Maaşlarınız Hesaplarına 50.000 TL Ödeme Yatıran Banka Açıklandı! Akbank Müjdeli Yeniden Verdi

Akbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ne kadar kredi ödemesini almayı merak ederken banka bu kredi kampanyası ile ilgili bir duyuru paylaştı. Akbank emekli maaşı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz yeni bir kredi paketi açıkladı ve bu başvuruları gerçekleştirecek olan vatandaşların kendi Bankası üzerinden emekli maaşlarını almaları durumunda ödemelerini vereceğini duyurdu.

Akbank emekli kredisi kampanyasına başvurular nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emekliler için başlatılan bu ihtiyaç kredisi 50.000 TL'ye kadar Akbank direkt uygulaması üzerinden vatandaşların hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. emekli maaşı hesabınız üzerinden sizler de başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız şubelere gitmeden işlemlerinizi Akbank direkt uygulaması üzerinden yapabilecek ve nakit kredi ödemelerinizi bu şekilde Akbank ihtiyaç kredisi olarak alabileceksiniz.

50.000 TL ve üzerinde de Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi ödemeleri verilirken banka bu kişilere uygun faizlerle ödemeleri gerçekleştirerek ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde vermektedir. Akbank 50.000 TL kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Size en yakın Akbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte de kredi başvurunuzu gerçekleştirecek ve nakit kredi ödemelerinizi bu şekilde alabileceksiniz.