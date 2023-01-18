TC Kimlik ile Başvuru Yapanlara 10 bin TL Ödeme! Başvuruyu Kaçırmayın

2023 yılına girerken bankalardan müjdeli haberler peş peşe geliyor. Sadece kimlik kartı ile başvuru yapan vatandaşlara 10 bin lira tutarlı ödeme yapılacak.

Yapılacak ödemede düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleri sunuluyor. Bunun yanı sıra kefil ve gelir belgesine gerek duyulmuyor. Başvuru yapanlar yeni yılda 10 bin lira nakit ile ihtiyaçlarını giderecek. Hangi bankalar ne kadar faizle ödeme yapıyor? Yapılacak ödemede göre ödeme miktarı ne kadar? Tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

Birçok vatandaş yeni yıla girdimiz şu günlerde acil nakit ihtiyacı nedeni ile ekonomik yönden sorunlar yaşıyor. Asgari ücrete, memur ve emekli memurlara yapılan zamlı maaşlar ne yazık ki yeterli gelmiyor. Yılın ilk ayında nakit sıkıntısı çeken vatandaşlar bankaların kredi paketlerini araştırıyor. Birçok banka yeni yıla girerken düşük faiz oranlı uygun kredi imkânları sunuyor. ING, Akbank, TEB, Garanti Bankası ve Denizbank başvuruda bulunan kişilere 10 bin lira tutarlı kredi imkânı sunuyor.

ING'den Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi

ING Bank, 2023 Ocak ayında başvuru yapan vatandaşlara uygun faiz oranları ile 10 bin liralık kredi paketi sunuyor. Aylık ödemesi 480 TL ödeme ile toplamda 14 bin liralık kredi borcu ödemesi yapılabilir. İhtiyaç kredisi için başvurular bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılabilir.

Akbank'tan Taksitli Kredi

Akbank 10 bin lira tutarlı kredi için başvuru yapan kişilere %2,15 faiz oranlı ve 36 ay vadeli kredi imkânı sunuyor. Aylık ödemesi 408 TL taksitle 36 ay vade seçeneği ile 10 bin liralık kredi kullanımında toplam ödeme 15 bin liraya yakın bir tutar ile kredi kullanılabilir. Başvurular banka üzerinden yapılabildiği gibi mobil uygulama üzerinden de yapılıyor.

TEB'den İhtiyaç Kredisi

TEB, 2023 Ocak ayından geçerli olmak üzere müşterilerine %1,77 faiz oranlı kredi imkânı sunuyor. 36 ay vadenin geçerli olduğu kredide aylık taksitler 400 TL yakın olacak. Başvurular başladı.

Denizbank %1,94 Faiz Oranlı Kredi

Denizbank müşterilerine 10 bin lira tutarlı nakit ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor. 1,94 faiz oranlı ve 36 ay vadenin bulunduğu kredide toplam ödeme alarak 15 bin liralık bir geri ödeme yapılacak.