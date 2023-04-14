TC Kimlik İle 50 bin TL Ödeme! Tek Banka Yaptığı Bu Kampanyayı Bugün Başlattı, 30 gün sürecek dedi

50.000 TL t.c kimlik numaranız üyelerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 30 gün sürecek olan bu Kredi kampanyasına katılacak olan kişilere fibabanka ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. 50.000 TL 36 ay vadeli bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz tüketici kredisi kampanyasından faydalanacak olan tüm bireysel müşteriler 30 gün sürecek olan bu kredi kampanyası ile birlikte 50.000 TL'ye kadar ödeme alabilecek.

50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka müşterisi olmanız durumunda Kredi ödemelerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız 36 ay vadeli olarak sizlere verilecek olan bu Kredi kampanyalarına katılarak dilediğiniz zaman bankalar üzerinden bireysel tüketici kredisi kullanabilirsiniz. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek TC kimlik numarası üzerinden 50.000 TL'ye kadar verilecek olan ödemeler gelir belgesiz olarak sizlerin hesaplarına sunularak aynı gün içerisinde ödenmektedir. 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için bu bankalar üzerinde yapacakları işlemlerde nakit kredi kullanmak için en yakın banka şubesine giderek de kimlikleri ile birlikte bireysel tüketici kredisi kullanabiliyorlar. fibabanka yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli olan sigortalı olarak çalışan devlet memuru olan tüm bireysel müşterilere cep telefonları üzerinden SMS arttırarak da Kredi imkanı sağlamaktadır ve Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz sms ile birlikte sizlere Kredi sonucunu hemen vermektedir.

Fibabanka 50.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Fibabanka üzerinden bir 50.000 TL'ye gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için bankanın internet bankacılığını kullanabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. 50.000 TL kredi başvurusu ayrıca sms ile de yapılmaktadır. Kimlik numaranızı 34 22'ye mesaj atarak ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Fibabanka ayrıca SMS ile eğitim kredisi de vermektedir. Bunun için okul yazıp boşluk bırakın kimlik numaranızı yazıp 34 22'ye gönderin. Bu şekilde sms ile okul kredisi de alabilirsiniz. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilere hızlı bir şekilde Kredi ihtiyacını bu bankadan sağlamaktadır.