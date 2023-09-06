TBMM son dakika kararları ile emeklilere büyük müjdeleri açıkladı. Emeklilere yönelik alınan kararlar, emekli vatandaşları sevindirecek nitelikte. Emekli maaşlarına ek olarak 4000 TL'lik seyyanen zam yapılacak. Emeklilere verilecek bu zam, Ağustos ayından itibaren yürürlüğe girecek.

Ayrıca, emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi de verildi. İkramiye ödemeleri 4000 TL'ye yükseltilecek. Bu karar, hem iktidar hem de muhalefet partilerinin desteklediği bir adım olarak kamuoyuna duyuruldu.

Emekliler, uzun süredir yüzde 25 zam oranından memnun olmadıklarını dile getiriyorlardı. Bu talepleri üzerine, TBMM seyyanen zam kararı aldı ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu. İkramiye artışıyla birlikte, emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı.

Bu kararlarla birlikte emekliler, hem maaşlarında hem de ikramiyelerinde artış görecekler. Bu müjdeler, 16 milyon emekli vatandaşı sevindirecek ve yaşam standartlarını iyileştirecek. Emekli maaşlarındaki değişiklikler Eylül ayında yürürlüğe girecek ve yılda 2 kez rekor ikramiye ödemesi yapılacak.