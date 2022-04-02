TBMM’den Onay Çıktı, Emeklilere en az 5000 TL Verilecek!

Emekli aylıklarını alan vatandaşlar 5000 TL'ye kadar ödemede alabilecek. Emekli vatandaşları En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte emekli vatandaşların bütçesini rahatlatacak kredi fırsatı ve çok daha fazlası haberimizin ayrıntılarında...

2022 senesi içerisinde emekli vatandaşların artış gösteren nakit ihtiyacı açısından pek çok destek ödemesi yapılmaya başlandı. Kamu bankalarından gelen destek ödemeleri ile beraber özel bankalarda elini taşın altına koymaya başladı. Daha yüksek miktarda nakit ihtiyacı bulunan emekli vatandaşlar ise Halk Bankası tarafından emeklilere ödenen özel ihtiyaç kredisi fırsatlarından faydalanabiliyor.

Halkbank Emekli Mini Kredisi Detayları Neler?

Halkbank emekli mini Kredi ile acil nakit problemi gidermeye çalışan vatandaşların 5000 TL'ye kadar nakit para almaları sağlanacak. Krediden faydalanmak amacıyla emekli maaşlarını Halk Bankası üzerinden alma sözünü veren emekli vatandaşlara başka bir koşulu aranmaksızın emekli promosyon ödemesi anında yapılacak.

Diğer taraftan Halk Bankası müşterisi olan emekli vatandaşların yüzde 1.58 den başlayan faiz oranları ile uygulanan krediden en avantajlı oranlar ile faydalanmaları sağlanacak. 36 aylık vade seçeneği ile faydalanabilecek kredi kapsamında geri ödeme planlarını da aynı şekilde emekli vatandaşlarının bütçelerine uygun bir şekilde ayarlanması sağlanacak.

Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi Nedir, Nasıl Faydalanılır?

Emekli vatandaşların bütün problemlerini çok rahat şekilde karşılamaları açısından destek veren kamu Bankası Halkbank, mutlu emekli ihtiyaç kredisi desteğini son dakika açıklaması şeklinde ilan etti. 100.000 TL'ye kadar kredinin 36 aylık vade seçeneği ile alınmasını öngören bu kredi de vatandaşların bütçelerine uygun geri ödeme oranları ile avantajlı oranları yine aynı şekilde emekli vatandaşların hizmetine sunulacak.