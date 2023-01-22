TBMM’den onay çıktı! 2000’den sonra emekli olan vatandaşlara müjde! Son durum ne? İntibak yasası...

Son durum ne? İntibak yasası... TBMM’den onay çıktı! 2000’den sonra emekli olan vatandaşlara müjde! Son dakika! TBMM’den onay çıktı. 2000’den sonra emekli olanlara müjdeli haber verildi. Vatandaşlar KPDK toplantısını bekliyor. Toplantıdan sonra alınan kararlar kapsamında 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların intibak zammı alması söz konusu olacak. Eğer kanun onaylanırsa emekli maaşları da 1500 TL zamlanacak.

İntibak Yasası Hakkında Genel Bilgi

İntibak yasası doğrultusunda maaşlar için olumlu gelişmelerin ve değişimlerin yapılması söz konusudur. Söz konusu olan yıl içerisinde alta çekilmesi mümkün olabilir. Gelişmelere göre asgari emekli maaşı 2500 TL olarak duyurulmuştu. Ayrıca çoğu kişi sigorta ödemeleri ile prim günlerinin aynı olması sonucunda farklı maaş alabiliyordu.

İntibak yasası ile en düşük emekli maaşının bile değişmesi beklenmektedir. Dolayısıyla 3855 TL asgari emekli maaşı olacak. Onay sürecinden sonra yapılan değişimler maaşlara yansıtılacak. Vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek adına büyük adımların atılması önem taşımaktadır. Milyonlarca vatandaş intibak yasası çıktı mı? sorusunu merakla araştırıyor.

Anayasa Mahkemesi İntibak Yasası İçin Kararı Belli Oldu Mu?

Anayasa Mahkemesi’nden İntibak Yasası kararı çıkmıştı. Kanun ile ilgili düzenlemelerin kişisel başvuru aracılığıyla çözülmeyeceği gerekçesi ile talep reddedilmişti. İntibak düzenlemesi için yasa tasarısı TBMM Genel Kuruluna geldi.

haber24.com özel haber