TBMM'den Geçti Yayınlandı! Son Dakika Olarak İlk Kampanya Yapan 4 Banka Son Dakika Limitsiz Kredi Verilecek

4 bankadan çalışma başladı. Bankalar kredi vereceğini ve uygun faizlerle limitsiz destek verileceği duyuruldu. TBMM'de de duyuru yapılmıştı. İşte bankalar ve kredi başvuruları...

Bankalar her müşteriye özel kredi kampanyası yaptığı gibi her müşteriye ayrı kredi faiz oranları da sunabilmektedir. Bunun örneği ise kredi notunuzdur. Kredi notu düşük olan ve kredi sicili bozuk olan müşteriler kredi başvurusu yaptıklarında eğer onay alırsa kredi faiz oranı yüksek olacaktır. Ama bazı bankalar bu şartlara bakmadan özel olarak faiz oranları ile belirli krediler vermektedirler.

Ziraat Bankası Uygun Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden uygun kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası kamu bankası olmasından dolayı müşterilerin en çok tercih ettiği bankalardan birisidir. Sizde bu bankalardan kredi başvurusu yaparak kolayca kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler banka şubelerine giderek 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Emekli kredisi alacak olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekmektedir. Uygun faizle kredi istiyorsanız ilk başvuru yapacağınız bankalardan birisi kamu bankası olan Ziraat Bankası olmaktadır.

Vakıfbank Uygun Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası gibi Vakıfbank’ta uygun kredi veren bankalardan birisidir. Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı yaptığı kampanyalarda en düşük faiz oranlarını kullanmaktadır. İhtiyaç kredilerinde 100.000 TL’ye kadar onaylı olarak verilen ve 36 ay vadeli krediler banka müşterilerine özel faizlerle de verilmektedir. Vakıfbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine kredi başvuru formu ve kredi başvuru evraklarını götürmeniz gerekmektedir. En az 6 aylık sigortanız varsa maaşınızı 15 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka faiz oranları diğer bankalara bakıldığında en düşük orandır.

Denizbank Uygun Kredi Başvurusu

Denizbank üzerinden uygun kredi başvurusu yapmak için kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Banka özellikle ihtiyaç kredilerinde kredi notu 1300 ve üzerinde olan müşterilere 55.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi vermektedir. Bu kredileri aldığınızda banka size 3 ay erteleme fırsatı sunacaktır. Kredi başvurularını banka şubelerinden, internet sitesinden ve SMS ile yapabilirsiniz.

ING Uygun Kredi Başvurusu

ING İhtiyaç kredilerinde kredi notuna uygun olarak kredi imkanı vermektedir. Kredi notu 1500 ve üzerinde olan kişiler 0.89 faiz oranı ile bu bankadan kredi kullanabilirler. Bu faiz oranı şu anda ülkenin en düşük faiz oranlarından birisidir. 50.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli verilen bu kredilerde faiz oranı sadece ihtiyaç kredisi için geçerlidir. Kredi başvurusunu banka şubelerinden kimlikle, internet sitesinden başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz. ING kredi başvurusu yaptıktan sonra onay almanız durumunda hemen başvurunuz sonuçlanacak ve size uygun olan kredi sonucu gönderilecektir.