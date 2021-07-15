Britney Spears, Babasına Suçlamada Bulunmak İstiyor

Şarkıcı Çarşamba günü bir avukatın telefonuna yaptığı açıklamada, "Suçlamada bulunmak için buradayım. Kızgınım ve oraya gideceğim" dedi.

Duygusal ifadesi, bir Los Angeles yargıcının Spears'ın tartışmalı yasal düzenlemeyi sona erdirmek için verdiği mücadelede kendi avukatını seçebileceğine karar vermesiyle geldi.

Kendi kararlarını veremeyecek durumda olan kişilere bir mahkeme tarafından bir koruyucu/vasi verilir.

Konservatörlüğün kötüye kullanılması, bakımınızdaki birine finansal olarak yararlanmayı veya aşırı kişisel kısıtlamalar getirmeyi içerebilir.

Bir mahkeme kötüye kullanımın gerçekleştiğine karar verirse, atanan koruyucu görevden alınabilir/askıya alınabilir ve geri ödeme ödemeleri ve yasal masraflar gibi mali cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Kararın ardından şarkıcı, hayranlarına teşekkür ettiği ve "#FreeBritney" ekleyerek bir açıklama yaparak, kutlamalarda çember hareketi yaptığı bir Instagram videosunu yayınladı.

2008'den bu yana tabi olduğu konservatörlüğe karşı destekçileri tarafından kampanya için kullanılan hashtag'i ilk kez kullandı.

Bu haftaki duruşma, Spears'ın bir aydan kısa bir süre içinde ikinci kez bir mahkemeye hitap ettiğini gördü.

'Hayatımı mahvetti'

Geçen ay mahkemede, babasının yıllardır işlerini kontrol eden yasal anlaşmadan çıkarılmasını talep etmek için dramatik bir savunma yaptı.

"Babamın hayatımı mahvetmesine izin veriyorsun," diye yineledi Çarşamba günü. "Babamdan kurtulmalı ve onu konservatörlük görevini kötüye kullanmakla suçlamalıyım."

Konservatörlük, Spears'ın akıl sağlığı konusundaki endişelerin, babasının kızının hayatı üzerinde yasal yetki için mahkemeye dilekçe vermesine neden olduğu 2008 yılında uygulamaya kondu.

Spears'ın destekçileri mahkemenin önünde toplandılar ve duruşma yapılırken ülkenin diğer tarafında Washington DC'nin merkezinde toplandılar.

Geçen ay bir yargıç, pop yıldızının babasını konservatörlük başkanlığı görevinden alma talebini reddetti. Yargıç Brenda Penny, şarkıcı anlaşmayı sonlandırmak için resmi bir dilekçe verene kadar karar veremeyeceğini söyledi.

Çarşamba günkü mahkeme kararı, Spears'ın avukatı olan eski federal savcı Mathew Rosengart'ın karmaşık yasal savaşın sorumluluğunu üstlenmesinin yolunu açıyor.

Geçen hafta istifa etmeden önce 2008'den beri Spears'ı temsil eden mahkeme tarafından atanan avukat Samuel Ingham'ın yerini alacak.Duruşma sırasında Bay Ingham, Spears'ın kendisine mesaj attığını söyleyerek mahkemenin sözünü kesti. Şarkıcı, mahkemeye tekrar hitap etmek istediğini söyledi.

Yargıç, Spears'ı konuşmaya davet etmeden önce Bay Ingham'ın istifasını resmen kabul etti. Daha önce Steven Spielberg ve Sean Penn'i temsil eden güçlü Hollywood avukatı Bay Rosengart da mahkemedeydi. Gözyaşı döken Spears mahkemeye, koruma altındayken saç vitaminlerine ve kahvesine el konulduğunu söyledi.

Yargıç Penny'ye, "Bayan, bu taciz değil, bu sadece zulüm" dedi. "Dilimi bağışlayın, ama gerçek bu."