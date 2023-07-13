Türkiye Büyük Millet Meclisi, emekli maaşlarına ek zam yapılmasını onayladı. Buna göre, emekli maaşları yüzde 25 oranında zamlanacak. Yeni zamla birlikte, en düşük emekli aylığı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükselecek. Ortalama emekli aylığı ise 9.000 TL'ye yükselecek. Yeni zam, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Emekli maaşları, zamlı olarak 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak.

Emeklilerin yeni zamdan memnun olması bekleniyor. Zam, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek ve ekonomik krizden daha az etkilenmelerini sağlayacak. Emekli maaşlarına yapılan zam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldı. Erdoğan, emeklilerin ekonomik krizden daha az etkilenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını açıklamıştı. Emekli maaşlarına yapılan zam, ekonomik krizden etkilenen milyonlarca emekliye nefes aldıracak. Zam, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına ve yaşam standartlarını yükseltmesine yardımcı olacak.

Ekonomik krizden etkilenen emekliler için nefes alma fırsatı

Türkiye'de ekonomik krizin etkileri her geçen gün daha fazla hissediliyor. Bu durum, özellikle emekliler için büyük bir zorluk yaratıyor. Emekli maaşları, enflasyon karşısında hızla erimeye devam ediyor ve emekliler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladılar.

Bu zorlukların farkında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına ek zam yapılmasını talimat verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu talimatı onayladı ve emekli maaşları yüzde 25 oranında zamlandı.

Yeni zam, en düşük emekli aylığını 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltecek. Ortalama emekli aylığı ise 9.000 TL'ye yükselecek. Yeni zam, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ve emekli maaşları, zamlı olarak 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak.

Emeklilerin yeni zamdan memnun olması bekleniyor. Zam, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek ve ekonomik krizden daha az etkilenmelerini sağlayacak.

Emekli maaşlarına yapılan zam, ekonomik krizden etkilenen milyonlarca emekliye nefes aldıracak. Zam, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamasına ve yaşam standartlarını yükseltmesine yardımcı olacak.