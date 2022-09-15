5 bin, 10 bin TL Ödeme! Başvuru Yapan 19 Yaş Üzeri Herkes Alıyor Denildi, Doğrulandı

Akbank, Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında gelir belgesiz olarak 19 yaş üzerinde olan vatandaşların kredi puanı uygun olması durumunda 5000 TL ile 10000 TL arasında ödeme verileceği açıklandı. Akbank, Denizbank, Yapı Kredi Bankası ve Finansbank üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, aynı gün içinde kredi ödemeleri alabilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak da kullanabileceksiniz. 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz kredi kampanyalarında şartları uygun olan vatandaşların 5 dakika içerisinde bu dört banka üzerinden de istedikleri zaman kredi imkanından faydalanabileceğini söyleyebiliriz.

AKBANK VE DENİZBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp doğum tarihini gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına mesaj olarak gönderebilir.

Akbank ve Denizbank üzerinden yapılan kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileri ve onaylanan krediler, modül uygulama kullanan kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

QNB FİNANSBANK VE YAPI KREDİ BANKASI

QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden de başvuru yapmak isteyen vatandaşlara, Akbank ve Denizbank'ta olduğu gibi SMS atabilir.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazın boşluk bırakın ve en son olarakta doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına mesaj gönderin. 44 11 numarasına mesaj göndermeniz durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Başvurular gerçekleştirdikten hemen sonra kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte anında kredi onayı verilir, onaylanan kredileri de en yakın banka şubeleri üzerinden kullanmanıza olanak sağlanmaktadır.