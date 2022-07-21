TBMM üzerinden duyuruldu! Emekliye Ek Ödeme Limitleri 5000 TL ile 10000 TL Arasında Olacak

Meclis onayından geçen ve 5000 TL ile 10000 TL arasında ödeme alacak olan emeklilere hangi bankalar üzerinden işlem yapılacaklar açıklandı. Emekli maaş alan vatandaşlar, 5000 TL ile on bin TL arasında ödeme almak istiyorlarsa, başvurularına kamu bankaları üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu nakit kampanyasına, istediğiniz zaman katılabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşları da daha yüksek limitlerde krediler kullandırılmaktadır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda, sizler için verilecek olan 5000 TL ile 10 bin TL arasındaki ihtiyaç kredisi kampanyası 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak kullandırılmaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ve özellikle devlet destekli olarak verilecek bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, öncelikli olarak emekli maaşına bu bankalardan birisinden alması gerekiyor. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen işlemlerinizi yapabilecek ve nakit kullanabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, işlem yapabilecek ve nakit kullanmak için banka şubelerine gittiğinizde kimliğinizle birlikte hızlı bir şekilde hesabınıza para ödemesi alabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle daha önce bankadan kredi kullanmış olan vatandaşlar için internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden internet bankacılığı uygulaması aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştireceğiniz kredi kampanyalarına, internet üzerinden ulaşabilirsiniz. Emekli maaş almış olduğunuz bankadan internet bankacılığı üzerinden sadece kaydi işlemleri değil, bankacılık işlemleri kredi kartı işlemleri ve tüm ödemelerinizi de yapabileceğinizi unutmayın.