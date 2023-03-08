TBMM Onayladı: Bütün Partilerden Geçti,  Kamu Bankaları Destek Ödeme Kredisi Çıkartıyor

Kamu bankaları ile birlikte özel bankaların verecekleri kredilere devlet destek atıyor. Birçok vatandaş ihtiyaç kredisi için düşük faiz oranlı kredi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Kamu bankaları ve özel bankalar birbirleriyle kredi verme konusunda yarış yaparken gündeme bomba gibi düşecek bir duyuru yapıldı.

Borç kapatma kredilerine ihtiyacı olan vatandaşların bu kampanyaya dahil olarak nakit ihtiyaçlarını giderip borçlarını kapatabilecek. Kredi kullanacak olan kişilere yönelik kamu bankaları ve özel bankalara devlet destek olacağını da duyurdu.

Kredilere Devlet Destek Veriyor

Kredi kullanacak olan vatandaşlar kamu ve özel bankalardan kredi çekmeleri halinde devlet tarafından destek verileceği açıklandı. Düşük faiz oranlarından faydalanarak birçok banka aracılığıyla destek kredisi almak mümkün hale getirildi. Güncel alınan kredi kartı ve güncel alınan ihtiyaç kredisi sayesinde ödemekte zorlanılan borçların kapatılması kolay hale gelecek. Başvuran ve onaylanan vatandaşlar ise aynı gün içerisinde hesaplarında çektikleri Kredi miktarını görebilecekler.

3 Kamu Bankası da Kredi Kampanyasına Dahil Oldu

Kamu Bankası olarak bilinen Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halkbank yapmış oldukları duyuru neticesinde acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik olarak Kredi çıkaracaklarını duyurdu. Üstelik yapmış oldukları bu kampanya dahilinde krediye kazanan müşteriler aynı gün içerisinde ve anında hesaplarında çektikleri Kredi tutarlarının nakit olarak görebilecek.

Bu şekilde borçlar kapatılıp rahat bir şekilde ödenebilecek. Kredi kampanyalarından birine dahil olan vatandaşlar 24 ay vadeli olmak üzere isteğe bağlı olarak 36 ay vadeli olarak da kredilerin ödeyebilecek. Vakıfbank Ziraat Bankası ve Halk Bankası yapmış olduğu duyurular ve kredi kampanyalarının ayrıntıları Kendi internet sitelerinde yer alıyor. Bankaların özel müşterileri ise bu kredi kampanyaları hakkında bilgi almak için İnternet sitelerinden krediler bölümünden başvuru yapabiliyorlar.

Banka üzerinden kredi almak için başvuru yapan kişilerin ise bankaların bireysel anlamdaki müşteri portföyünde yer almaları da gerekiyor. Akbank Yapı Kredi Garanti Bankası ve diğer bankalarda da olan borçları kapatmak için özel olarak borç kapatma Kredi imkânı sunuluyor. Bu bankalar üzerinden kredi çekmek isteyen vatandaşların ise başvuruları mobil internet aracılığıyla internet siteleri üzerinden ya da şahsen en yakın şubeye giderek müracaat etmeleri gerekiyor.