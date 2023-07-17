Son dakika gelişmesi olarak TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle bağ-kur, memur ve işçi emeklilerine yönelik zam oranlarında önemli bir artış gerçekleşti. Yapılan düzenlemeyle birlikte emeklilere uygulanan zam oranı yüzde 17,55'ten yüzde 25'e yükseltildi. Bu adım, emeklilerin maaşlarında gözle görülür bir artış sağlayarak yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. En düşük emekli maaşı ise 7.500 TL'den 9.375 TL'ye yükseldi.

Emeklilere yapılan bu zam, yaşlı ve emekli vatandaşların maddi durumlarını olumlu yönde etkileyecek ve daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan torba yasa teklifine eklenen bu düzenleme, emeklilerin refah seviyelerini artırma amacını taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, ekonomik zorlukları dikkate alarak emeklilere destek sağlandığını ve verilen sözlerin tutulduğunu vurguladı. Ayrıca, "EYT" olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların taleplerine de karşılık verildiğini belirterek, 2.250.000 vatandaşın bu konuda desteklendiğini ifade etti.

En düşük emekli maaşının 7.500 TL'den 9.375 TL'ye yükseltilmesi, emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanı, emekli maaşlarının enflasyon oranlarına göre belirlendiğini ve ilgili bakanlara talimatlar verdiğini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın konuyla ilgili çalışmalara başladığını ve yakın bir zamanda detaylı açıklamaların yapılacağını belirtti.

Bu düzenlemeyle birlikte emeklilerin refah seviyelerinin artırılması hedefleniyor. Yükselen emekli maaşları, emeklilere daha iyi bir yaşam standardı sunacak ve maddi anlamda daha rahat bir hayat sürmelerini sağlayacak. Emeklilerin yaşam standartlarının yükselmesi, toplumda daha iyi bir sosyal refahın oluşmasına da katkı sağlayacaktır.