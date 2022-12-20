TBMM geçtiği şimdi duyuruldu! Emeklilere ödeme verileceği haberinde detaylar paylaşıldı! Destek ödemesi...

Meclis onayından geçen ve emekli maaşları hesaplar üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda onay alabileceğiniz kampanyalar dahilinde yeni bir ödeme başlatıldığı açıklandı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu nakit kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlara bankalar uygun faiz oranlarıyla birlikte işlem yaparak, kredi kullandıracak. Emekli maaş hesapları üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız sizlerde işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve onaylanan bu krediler hesaplarımıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurularında bulunabileceğiniz ve onay olabileceğiniz kampanyada katılacak olan tüm vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılıyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş almaları durumunda başvuru şartlarına uygun olmaları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda alabilecekleri bu kredi kampanyaları haricinde, nakit kredi kullanabilecekleri bir başka kredi kampanyası da mevcut bulunmaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız krediler, devlet destekli, faiz oranları ile birlikte sizlere verilecektir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini hemen yapabiliyor. Banka hesapları üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte 7 24 kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.