TBMM Geçti: Yaş Şartı Uyanlar Ödeme Yapmayacak! Borçlar Sıfırlanıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuru gündemini koruyor. Yapılan duyuruda 2023 Genel Sağlık Sigortası ödemeleri hakkında bilgiler verildi. Kimlerin muaf tutulacağı belirtilmiş oldu. Yaş şartını sağlayanlar tek kuruş ödemeden borçları sıfırlanacak. İşte borçları silinecek kişilerin yaş aralığı ve gerekli olan şartlar…

Gündemde yerini koruyan Genel Sağlık Sigortası binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama ile vatandaşlar harekete geçti. Belirtilen yaş aralığında olan kişilerin borçları siliniyor. Yaş şartını sağlayanlar tek kuruş ödemeyecek. İşte konu ile ilgili detaylar…

Bu Yaş Aralığında Olanlar Ödeme Yapmayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar ile 2023 yılı Genel Sağlık Sigortası sürecinin nasıl işleyeceği belli oldu. 65 yaş üstü kişiler ile 18,20 ile 25 yaşına kadar olan öğrenciler için Genel Sağlık Sigortası ödemesi yapmalarına gerek kalmıyor.

Borçlar Tek Kalemle Silinecek

Yapılan duyuruda 2023 yılı Genel Sağlık Sigortası ödemeleri ile ilgili yapılacak ödemeler belli yaş gruplarını kapsamıyor. Ödeme yapmayacak olan gruplarda bulunan kişilerin belli şartları sağlamaları gerekiyor. 65 yaş üstü vatandaşların kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişi yok ise Genel Sağlık Sigortası kapsamına giriyor. Bunun yanı sıra 18 yaşına gelmiş tüm çocuklar bu kapsama dâhil ediliyor. 20 yaşındaki lise öğrencileri ve 25 yaşına gelinceye kadar olan yükseköğrenim öğrencileri grubu dâhil edilmiyor.

Gsm Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili Tescil ve Prim borcu sorgulama işlemleri yapmak için e devlet uygulaması kullanılır. E devlet üzerinden giriş yapılarak TC kimlik numarası ve gerekil olan şifre ile sisteme girilerek Genel Sağlık Sigortası borcu olup olmadığı sorgulanabilir.