EYT’liler Dikkat! Uzman İsimden SSK Ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Açıklama Geldi

EYT ile ilgili çalışmalar milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Meclis’ten gelecek habere kitlendi. Uzun bir aradan sonra çalışmalarına başlayan Meclis’te ilk gündem maddesi EYT oldu. Peki, EYT ne zaman uygulamaya girecek? İlk maaşlar ne zaman yatacak? Uzman isim soruların cevaplarını emekliler için açıkladı…

EYT’de ilk maaş ne zaman alınacak? İlk maaşın alınacağı tarih merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeye, asrın felaketinin yaşanması ile ara verilmişti. Meclis’in açılması ile tekrardan çalışmalara başlandı. Düzenleme ile ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin tarafından yapılan açıklamada ilk maaşların ne zaman yatırılacağı konusunda Nisan ayını işaret etti.

Eyt’de İlk Maaş Ne Zaman?

Zengin tarafından yapılan açıklamada “Emekli ayıklarında ödemeler müracaat edilen aybaşından itibaren ödenmeye başlar. Kararın çıktığı aydan sonraki ayda ödemeler gerçekleşir. Şubat ayında karar çıkarsa Mart ayı içinde ödeme gerçekleşir” ibaresini kullandı.

Nisan ayında maaşların ödenme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Zengin, izleyen ay için vatandaşlar hem emekli maaşlarını almakla beraber hem de müracaat edilen tarih ile emekli aylığı alınacak tarih arasındaki farkı da alabileceklerini belirtti.

"Her Hangi Bir Hak Kaybı Olmayacak"

Konu hakkında bilgi verin Zengin SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yapılacak ödemelerin tarihlerini açıkladı. İşçiler tahsis numarasına göre maaş alıyor. SSK olan kişiler ayın 17 si ile 26 sı arasında ödeme alırken, Bağ Kur’lu olan vatandaşlar ise 25 i ile 28 i arasında maaş alıyor. Bir kişi her ayın 25 inde maaş alması durumunda 25 Nisan’da emekli maaşını alırken 3 ile 5 günlük aradaki farkı da alacak.