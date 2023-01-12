TBMM geçti ve emeklilere Şubat ayında 70.000 TL’ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı! Tek bir kere ödenecek

Tek bir kere başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde 70000 TL emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte kredi alabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte almış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri sadece kamu bankaları üzerinden devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kullandırmaktadır.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilmektedir.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlarda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde hesabı olması durumunda şubat ayı içerisinde kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaş alan vatandaşlara önümüzdeki ay kredi ödemesi verecek...

Başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emeklerin maaş müşterileri olmaları durumunda kredi işlemleri gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, kullandırılacak. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuruda, emekli maaşını kendi bankasından almayan vatandaşların maaş müşterisi olması için banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte emekli maaşını bu bankaya taşıması istenmektedir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz 70000 TL krediler, sizlere 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak, kullandırılacak ve onaylanan krediler, istediğiniz zaman, hesabınıza yatırılarak verilecek. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız sizlerde işlem yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte kullanacağınız tüm kredilerde sizlere aynı zamanda borçlarınızı kapatmanız için borç kapatması kredisi de verilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirmeden önce şubat ayında bankanın, güncel kredi faiz oranlarını resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.