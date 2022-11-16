TBMM Geçti: Son Dakika: Kredi ve Kredi Kartı Borcu olanlar! Faizsiz borç erteleme dönemi başlıyor

Kredi ve Kredi Kartı borcu olanlar, borç yapılandırılmasında müjde gibi haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isteği ile mecliste borç yapılandırması ile ilgili çalışma başladı. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerine yapılandırma geliyor.

Pandemi döneminde yaşanan zorluklar nedeni ile ekonomik yönden sorunlar yaşayan vatandaşları rahatlatacak çalışma mecliste. TBMM’de borç yapılandırması ile ilgili detaylar belli oldu. Hangi borçlara yapılandırma yapılacak. Borç yapılandırmada işlemler nasıl yapılacak? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

AKP Sundu Mecliste Çalışma Başladı!

AKP, TBMM Genel kuruluna sunduğu yapılandırma müjdesi, vatandaşları rahatlatacak. Vergi borcuna 18 taksit getiren yapılandırma vatandaşların kredi kartı ve kredi borçları için de geçerli olacak. Ak Parti ile MHP’den onay geldi. Yüzbinlerce kişinin beklediği borç yapılandırma müjdesi ile ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilecek. Vatandaşlar için yeni bir dönem başlamış olacak.

Yapılandırmada Faizsiz 3 Ay 6 Ay Kredi Erteleme Fırsatı

Özel ve Kamu bankası olmasına bakılmaksızın kredi ile kredi kartı borçlarına 3 ay ile 6 ay arasında değişen faizsiz erteme imkânı sunuluyor. Kredi kartı ve kredi borçlarına hiçbir şekilde faiz işlemeden direk olarak ertelenebilecek. Bankalar Pandeminin son günlerinde yaşamış olduğu ekonomik zorluklar nedeni ile ödeme gerçekleştiremediği kerdi borçları için vatandaşlara erteleme imkânı sunuluyor.

18 Ay Takside Kadar Ödeme İmkânı!

TBMM ÖTV, KDV, Trafik para cezası ve Yükseköğretim borçları gibi birçok kalemde erteleme imkânı sunacak. En önemli gündem maddesi olan bazı alacakların yeniden yapılandırılması teklifinde yer alan gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşılar vergisi ile birlikte trafik ile ilgili olan para cezaları, yükseköğretim borçlarının yapılandırılması da yer alıyor.

Esnafa Sicil Affı Mecliste

Yeni yapılandırma ile birlikte Esnafa da sicil affı getiriliyor. Onaylanması beklenen çalışmada borç yapılandırması için esnafa sicil affı da getirecek. Sicili temizlenmiş olan esnaf artık yeni kredi imkânlarının yanı sıra kredi kartı imkânlarından da faydalanabilecek.