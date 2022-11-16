Emekliye Şartsız, PTT’den 60.000 TL'ye Kadar Belgesiz Kredi

PTT tarafından emekliye şartsız olarak 60 bin liraya kadar kredi verecek. Kurum resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre kredi kampanyasında pandemi döneminde sorun yaşayan emeklilere kredi vererek rahatlatmıştı. Pandemi sonrasında da emekliyi düşünen kurum, şart aramadan kredi kampanyası yürütecek. Son zamanlarda hayat pahalılığının artması üzerine ekonomik yönden sıkıntılar yaşayan emeklilere kampanya yürütüyor PTT üzerinden kredi kampanyaları devam ediyor. Sizlerde emekli maaşınızı PTT Kurumu üzerinden alıyorsanız, bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. PTT üzerinden başvuru yaparak nakit ihtiyacınızı hızlı bir şekilde giderebilirsiniz.

PTT Kurumu bankalar ile işbirliği yaparak müşterilerine kredi imkânı sunuyor. Kurum üzerinden ihtiyaç kredisi verilmektedir. Sürekli olarak kampanya düzenleyen kurum ihtiyaç sahibi olan kişilere şartsız olarak hemen onay veriyor. PTT emekli kredisi ile başvuru yapmak isteyenler için detaylar belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

PTT üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlara hemen kredi onayı verilecektir. PTT üzerinden verilecek olan kredi tutarı 60 bin lira olarak belirlendi. Verilecek olan kredide 36 ay vade ile işlem yapılabilecek. Bunun yanı sıra ilk ödemede 3 aylık bir erteleme fırsatı da mevcut bulunmaktadır.

İhtiyaç Kredisi İçin Başvuru Şartları

Emekli kredisi almak için PTT kurumunu tercih eden vatandaşlar belirlenen şartları yerine getirmeleri gerekir. Gerekli olan şartlar şu şekilde sıralanabilir;