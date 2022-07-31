TBMM Geçti: SON DAKİKA Haberi Geldi: Nakit İhtiyacı Olanlara Kamu Bankalarından Yüksek Limitli Ödeme

Meclis onayından geçti ve nakit kampanyaları, yarından itibaren başlıyor. Sondakika haberine göre, nakit ihtiyacı olan kişilere kamu bankaları üzerinden yüksek limitli ihtiyaç kredisi imkanı ve borç kapatma kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Meclis onayından geçen ve nakit imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda yüksek limitli kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir. 50000 TL kadar kullanabileceğiniz bu kredileri Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere verecek ve banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak en düşük faizlerle kredi kullanabileceksiniz. Başvurularını yapmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebileceğini söylemek istiyoruz.

50000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Kredi kullanacak olan vatandaşlar, devlet destekli olarak alacakları bu, Nakit kampanyasında özellikle emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bankalar üzerinden almaları istenmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alan vatandaşlara sadece 50000 TL değil, daha yüksek limitlerde borç kapatma kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanları da sunulmaktadır.

Ziraat Bankası, bu konu ile yapmış olduğu açıklamada, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilerin tüm banka borçlarımı tek bir kalemde toplayarak ve ayrıca bankaya maaş taşıdığı için 750 TL'ye varan emekli promosyondan yararlanarak vatandaşlara destek vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sadece emekli olan kişileri değil, sigortalı olarak son işyerinde 6 aydır çalışan vatandaşlara da 50000 TL'ye kadar devlet destekli olarak kredi vereceklerini açıkladılar. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde bu kampanyaya katılabilir ve 36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu geri o krediyi hızlı birşekilde kendi hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kullanabilirsiniz.