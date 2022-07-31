Ziraat Bankası TC sonu 0-2-4 Olanlara Yeni Kampanya Duyurdu: 20.000 TL Ödemeler Belgesiz, Kefilsiz Verilecek

Ziraat Bankası üzerinden yapılacak olan yeni ödemelerde kişilerin kimlik numaraları, sorgulamaları yapıldıktan sonra acil nakit ihtiyaçları olması durumunda 20000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir. Kamu bankası olan Ziraat Bankası, özellikli kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden yapmış oldukları, sorgulamalar sonrasında nakit ihtiyaçları için başvurularını gerçekleştirmeleriyle birlikte hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, TC kimlik numarası üzerinden yapmış oldukları kredi kampanyalarında 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 20000 TL kredi verirken, bazı şartları uygun olan müşterilere bu krizde onayına sunmaktadır. Sizlerde Ziraat Bankası üzerinden kredi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, 20000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası, 20000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Ziraat Bankası, yeni yapmış olduğu kampanyada, kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapmış olduğu, sorgulama sonrasında kredi puanı 1100 ve üzerinde olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi imkanı sunacağını açıkladı.

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, 20000 TL'ye kadar yapmış oldukları bu kredi başvurularında 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemlerini yaparken bazı kredi politikalarına uygun olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlarda bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecek ve özellikle emekli olarak maaşını alan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa, Ziraat Bankası şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması ve internet şubesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir veya size yakın olan bir banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay birşekilde hızlı birşekilde yapabilirsiniz.