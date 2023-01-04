TBMM geçti, Onaylandı, Emeklilere ödeme verilecek...

Emekli maaşı olan vatandaşlara verilecek olan ödemeler onaylandı. Meclis onayından geçen ve emekli olan kişilere verilecek olan bu ödemeleriyle ilgili paylaşım yapıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde meclis onayından geçen bu kampanyalara katılarak nakit kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kamu bankaları üzerinden alacağınız tüm nakit kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Emekli olan kişiler yapmış oldukları bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaş almaları gerekiyor. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabileceğiniz ve emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kredi ödemesi alabileceğiniz ve onaylanan kredileri, hesapları yatırabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara sadece ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmaları için değil, ayrıca ihtiyaç kredisi haricinde borç kapatma kredisi ve ipotekli kredi kampanyalarından da düşük faizlerden yararlanacağını açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar, Meclis onayından geçen ve devlet destekli olarak ödenecek olan 50000 TL, ödemelerde ilk kredi taksit ödemesini 90 gün ertelemeli yaparak da rahat bir nefes alabilir ve bu şekilde kredi kullanabilmektedir.