5 bin 10 bin ve 15 bin TL ödeme verilecek! Bankadan gelir belgesiz olacak şekilde açıklandı!

5000 TL ile 15000 TL arasında gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılacak olan yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. 5000 TL ile 15000 TL arasında gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu kampanyalara katılarak, 3 ay ertelemeli kredi alabilmektedirler. Başvurularınızı Yapı Kredi Bankası ve Akbank üzerinden yapabileceğiniz gibi bankalar bu kredileri, sizlere gelir belgesiz, masrafsız ve en düşük faiz oranlarından yararlanmanız kaydi ile birlikte bireysel bir kredi kullandırmaktadır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden mesaj atarak veya internet üzerinden işlem yaparak, hemen nekadar kredi onay alacaklarını görebiliyor. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatıracak olan vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler gerçekleştiriliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj gönderebilirsiniz.

Akbank Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredilerinizi hemen alabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.