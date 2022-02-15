Cumhurbaşkanı Daha Önce Duyurmuştu! Alamayanlar İçin 2.Fırsat Başladı! 10.000 TL Ödeme İçin Nakit Haberi Geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kamu bankaları üzerinden verileceği, bu kredi haberinin duyurusu yapılmıştı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapacakları ihtiyaç kredisi başvurularında 5 dakika içerisinde kredi sonuçlarını öğrenebilecekler.

Devlet destekli düşük faiz oranları ile verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması gerekmektedir. özellikle emekli olan vatandaşların emekli maaşını Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden almaları gerekiyor. On bin TL'ye kadar alacağınız ihtiyaç kredisinde ilk taksit ödemesini 90 gün kadar erteleme yapma fırsatı da sizlere bu bankalar sunmaktadır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu gelecek, onaylanan tutar kadar kredinizin nekadar olduğu hakkında bilgiler verilecektir. Emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu banka üzerinde ise hızlı bir şekilde kredi başvurusunu yapabilecek ve hemen kendi hesabına bu parayı yaptırabilecektir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların, Ziraat Bankası üzerinden yapacakları başvuru sonrasında düşük faiz oranları ile 36 ay vadeye kadar kredi kullanacağını da söyleyebiliriz.

Vakıfbank

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların Vakıfbank üzerinden de başvuru yapma olasılığı vardır. Devlet destekli olarak verilecek. 10.000 TL ihtiyaç kredisinde düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, en yakın Vakıfbank şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra banka sizlere ne kadar kredi onayı vereceği ile birlikte hangi faiz oranları ile sizlere işlem yapacağı hakkında bilgiler sunar. İhtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan kişinin emekli olması durumun da emekli maaşını bu bankadan alması şartı ile hem on bin TL hem de daha yüksek limitlerde kredi kullanma imkanı bulunmaktadır.