Geçtiğimiz günlerde açıklanan emekli ve memur maaş zammı, birçok emekli vatandaş tarafından yeterli bulunmamıştı. Yüzde 25'lik zam oranı, emeklileri mutsuz ederken, seyyanen zam beklentileri de giderek artmıştı. Ancak son dakika açıklamasıyla milyonlarca emekli ve memurun yüzü gülmeye başladı. Yeni bir müjdeyle birlikte, memur ve emekli maaşlarına bir hafta sonra yeniden zam yapılacağı duyuruldu. 7. dönem kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri için düğmeye basıldı ve tarih belirlendi.

MEMUR-SEN tarafından yapılan açıklamada, 2024-2025 yıllarında geçerli olacak maaş zamları ve sosyal hakların belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren başlayacağı duyuruldu. Görüşmeler, yetkili Konfederasyon olan MEMUR SEN ve kamu işveren Heyeti arasında gerçekleşecek.

Hazırlıklar tamamlandı ve MEMUR-SEN, memur ve emeklinin haklarının düzenlenmesi için 120 maddelik bir teklif hazırladı. Bu teklif içinde maaş artışları, kira yardımları, engelli memur ve emeklilere yönelik düzenlemeler, ikramiyeler gibi birçok önemli madde yer alıyor. MEMUR-SEN tarafından hazırlanan teklif, 24 Temmuz tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak.

Bu gelişme, emekliler ve memurlar arasında sevinçle karşılandı. Uzun süredir beklenen zam haberinin gelmesiyle birlikte, emekli ve memur vatandaşlar gelecekteki mali durumlarına dair olumlu bir beklenti içerisindeler.