Emeklilere yönelik heyecan verici bir haber geldi. Emekli maaşlarına ilişkin zam oranı netleşti ve tüm emeklilerin zamlı maaşları detaylı şekilde hesaplandı. Peki, bu durumda en düşük emekli maaşları değişecek mi? İlave bir zam yapılacak mı? İşte yeni emekli maaşlarına ilişkin kuruşu kuruşuna bilgiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmelerin yer aldığı yasa tasarısı, yüzde 25 zam öngören düzenlemelerle birlikte torba yasa kapsamına eklendi. Başlangıçta SSK, Bağ-Kur, memur ve tarım emeklileri, Temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 oranında artırılmış olarak alacaklardı. Ancak şimdi de seyyanen zam beklentisi ortaya çıktı. Dün planlanan "Emeklilere yüzde 25 zam öngören düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri" ertelendi. Bu durumda, en düşük emekli maaşları değişecek mi? İlave bir zam yapılacak mı? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşlarına dair tüm detaylar...

Muhammet Bayram adlı ekonomist, emekli maaşlarına yönelik zam konusunda şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin hak ettikleri zam oranı enflasyon farkı kadardı. İlk altı aylık enflasyon farkı yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. Ek olarak, yüzde 5.5 oranında bir seyyanen zam gerçekleşti. Toplumun farklı kesimlerinden, bu zammın yetersiz olduğu yönünde görüşler dile getirildi.

Devlet Bahçeli, tüm emekli maaşlarına 8.000 TL seyyanen zam yapılması gerektiğini ifade etti. Memur-Sen de memur emeklilerine seyyanen zam yapılması gerektiğini belirtti. Şu an en düşük emekli maaşı 5.000 TL seviyesinde bulunuyor. Eğer 8.000 TL ilave bir zam yapılırsa, bu yüzde 160'lık bir artışa tekabül eder ve maaşlar 13.000 TL seviyesine yükselebilir.

En yüksek emekli maaşı ise 20.000 TL civarında bulunuyor. Eğer bu maaşlara 8.000 TL ilave edilirse, yüzde 40'lık bir artış gerçekleşir. Ancak, adaletli bir ücret dengesi sağlamak adına bu durumda hakkaniyetli bir yaklaşım gerekmektedir. Yüzde 25'lik bir zam, enflasyonun üzerinde bir artış olarak yeterli görülmüyor.

Yaklaşık yüzde 30 oranında bir artışın gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. 8.000 TL seyyanen zam artışı, emekli maaşlarında dengesizliğe yol açabilir. Yüksek prim ödeyenlerle düşük prim ödeyenler arasında bir dengesizlik oluşabilir. Önerimiz, bu yüzde 25'lik zam oranının yüzde 30'a çıkarılması yönündedir.

"EMEKLİLER YÜZDE 4-5 ARASINDA EK ÖDEME ALIYOR"

Zaten emeklilerimiz, maaşlarına yüzde 4 oranında bir artış almaktadırlar. Normalde emeklilere vergi iadesi yapılmaktaydı. Vergi iadesi kaldırıldığından dolayı, kök maaşlarına yüzde 5, daha yüksek maaşlara ise yüzde 4 oranında bir ek ödeme yapılmaktadır.

Emeklilerimiz, e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerine giriş yaparak, aldıkları ek ödemeyi kök maaşları üzerinden görebilirler. Ayrıca, emekliler zaten bayram ikramiyesi gibi ek ödemeler almaktadırlar.

Primlerini daha yüksek ödeyenlerle daha düşük ödeyenler arasındaki makasın açılmaması ve ücret dengesizliğinin giderilmesi adına, seyyanen bir zam yerine orantılı bir artışın gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim.

DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK BEKLİYOR MUSUNUZ? İŞTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ RAKAM

Kesinlikle bekliyoruz. En düşük emekli maaşı 7.500 TL seviyesinde bulunuyor ve bunun 10.000 TL seviyesine çıkarılması gerekiyor. Ayrıca, asgari ücretle arasındaki makasın açılmaması önemlidir."

Noyan Doğan adlı yazar ise Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları belirtti: "Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı olarak alacaklar. TÜİK, 2022'nin ocak-haziran dönemi için altı aylık enflasyon rakamlarını açıkladı ve böylelikle emekli maaşlarındaki zam oranları netleşti.

TÜİK verilerine göre, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ikinci yarıda maaşlarını yüzde 19.77 oranında artırılmış olarak alacaklar. Memur emeklileri ise yüzde 17.55 oranında zam alacaklar.