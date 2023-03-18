Cebi delik olanlara müjde! Migros, Tarım Kredi ve ŞOK markette ayçiçek yağı, toz şeker, çay ve un yarı yarıya düştü!

Migros, Tarım Kredi ve ŞOK markette ayçiçek yağı, toz şeker, çay ve un yarı yarıya düştü! Cebi delik olanlara müjde! Ramazanın yaklaşması ile alışverişler yapılmaya başlandı. Alışveriş için hazırlık yapanlara Migros, Tarım Kredi ve ŞOK market sürpriz indirimler hazırladı. Birçok üründe döviz kurunda yaşanan düşüşlerden sonra indirim bekleyenler sonunda bu indirime kavuştular. Pek çok kişi ürünlerdeki zamların geri çekilmesi umudunu taşıyordu.

Ülkenin öne gelen marketleri arasında olan Migros, Tarım Kredi ve ŞOK market peş peşe indirim duyuruları yapmaya başladı.

Toz şeker, çay, un, ayçiçek yağı gibi pek çok ürün bu indirimlerden payını aldı. Ekonomide yaşanan pozitif değişimler kısa sürede raflara yansımaya başladı. Bu nedenle TL’nin yükseliş göstermesiyle birlikte indirim haberleri de gelmeye başladı.

Bu İndirimleri Kaçırmayın!

Yapılan indirimlerle birlikte Migros, Tarım Kredi ve ŞOK markette pek çok üründe fiyatlar düştü. İnsanlar güncel fiyat listelerini merak ediyor. Buna göre indirim kararı veren marketler etiketlerde yüzde otuz indirime gitti. Birçok indirim yapılan ürün arasında toz şeker, çay, un, ayçiçek yağı da bulunuyor. İhtiyaç malzemelerindeki bu indirimler ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için bir fırsat oldu. Bu indirimlerin sık sık yapılması vatandaş için çok büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Tarım Kredi Market Aktüel Ürünler Listesi

Ø TK Anadou Ayçiçek Yağı 2 litre 65 TL

Ø Duranlar Köy Peyniri 650 Gr. 46,50 TL

Ø Güney %1.5 Yağlı Süt 1 Lt. 14,50 TL

Ø Özlem Dana Macar Salam 50 Gr. 7,75 TL

Ø TK Fermente Dana Kangal Sucuk 1 Kg. 139,90 TL

Ø TK Yulaflı Bisküvi 300 Gr. 13,90 TL

ŞOK Market Aktüel Ürünler Listesi

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan bazı ürünlerdeki indirimler şu şekildedir:

Ø Onvo Airfryer 1.599 TL

Ø Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin Tava 24 cm 99,90 TL

Ø Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 24 cm 189,90 TL

Ø Kumsal Granit Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 24 cm 179,90 TL

Ø Kumsal Granit Kapaksız Sahan 20 cm 79,90 TL

Ø Singer Buharlı Ütü 349 TL

Bütün bu ürünlerdeki indirimler market müşterileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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