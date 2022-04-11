TBMM Geçti! Bu Hafta Emekliye 6100 TL Ödeme Olacak. Emekli olan vatandaşlar için 6100 TL'ye kadar ödeme yapacak olan kamu bankaları, resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları kampanya duyurusunda, Meclis onayından geçen bu kredi kampanyasına başladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyada sadece emekli olan vatandaşların kimlikleriyle birlikte veya internet üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri 6100 TL ödeme, ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir.

Daha önce bankalar üzerinden kredi kullanmış olan kişileri de başvuru yaparak alabilecekleri bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenecekleri bu kredi kampanyasına bugün itibariyle başvuru yapması durumunda onay alacaklardır.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlara, Meclis onaylı 6100 TL ödeme nasıl alınır?

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşların her zaman ilk tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 6.100 TL'ye kadar ödeme alacaktır. 36 ay vadeye kadar alabileceğiniz bu kredi kampanyasında 90 gün erteleme yapma imkanı da sizlere sunulmaktadır. En düşük faiz oranları ile kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizlerde emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almamız gerekiyor. Ziraat Bankası, ayrıca bu krediler haricinde daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Başvuru yapacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde alacakları bu kredi kampanyasına katılabilmeleri için ayrıca banka mobil uygulaması üzerinden de internet şifresi alarak, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan, başvurularını gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kampanya hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emeklilere 6100 TL ödeme

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden emekli olan vatandaşlara 6100 TL kadar ödeme başvurusu için en yakın banka şubesine giderek işlem yapabiliyorsunuz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra 36 ay vadeli gelir belgesiz olarak kredi kullanabilirsiniz. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden daha önce ihtiyaç kredisi kullanmayan ve emekli maaşını ilk defa taşıyan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde hem ihtiyaç kredisi, hem de diğer bankadaki borçlarını kapatacak borç transferi kredisi kullanabiliyorlar. Bankanın resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilirsiniz.