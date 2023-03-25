Garanti Bankası 77.000 TL borç transfer kredisi kampanyası başlattı! TC kimlik ile alabileceksiniz

Borç kapatma kredisi ve borç transfer kredisi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kampanya Garanti Bankası tarafından duyurusu paylaşılarak hemen başvuru alınmaya başlandı. Garanti Bankası yapmış olduğu borç kapatma ve transfer kredisi ile birlikte diğer bankalardaki olan güncel kredi kartı güncel ihtiyaç kredisi ve güncel kredi ile mevduat hesabı borçlarınız için sizlere aynı bankadan ödeme kolaylığı sağlayarak rahat bir nefes aldıracaktır. Garanti Bankası 50.000 TL'ye kadar vereceği 36 ay vadeli krediler haricinde 50.000 TL ve 100.000 TL arasında 24 ay vadeli borç kapatma kredisi vermektedir.

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda düşük faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredilere katılabilmeniz için de bazı şartlara uygun olmanız gerekmektedir. emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan kişilerin bireysel kredi olarak bu bankalara başvuruları da gerçekleştirmeleri halinde kullanabilecekleri nakit kredi kampanyasından faydalanmak istiyorsanız ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemelerini gerçekleştirebilecekleri 50.000 TL belgesiz kredi de alabilmektedir.

Garanti Bankası tarafından yapılan ve düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara verilecek olan borç kapatma kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan kişiler 50.000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde belirli şartlara uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilirler ve bankadan diledikleri zaman ödeme almak için şubelere gitmeden de işlem yapabilmektedirler. Garanti Bankası borç kapatma kredisi yüksek limitli kredi kullanacak olan tüm bireysel müşteriler en yakın Garanti Bankası şubesi üzerinden kimlik ve gelir belgesi ile birlikte işlem yapabilecek ve tüm Banka borçlarını kapatmak şartıyla düşük faizli borç transfer kredisi kullanacak.