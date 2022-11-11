TBMM geçti! Bankalardaki borçlarınızı dert etmeyin! 2022 sonuna kadar başvuru yapın ve borçlardan kurtulun

Meclis onayından geçen ve acil ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi verileceği ve borç kapatma kredileri, bugün itibariyle başladığı açıklandı. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirebileceksiniz. Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşların belirtilen kredi politikalarına uygun olarak hemen aynı gün içinde işlemlerini yaparak uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabilecekleri haberi verildi.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak destek alabilecek onaylanan kredilerinizi hesaplarımıza yatırarak, istediğiniz zaman anında kullanımına sunulacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için belirtilen politikalar dahilinde ihtiyaç kredileri, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. ,

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanmak isteyen kişilerin belirtilen politikalar dahilinde hemen aynı gün içinde işlem yapacağım ve uygun faiz oranlarından yararlandıracağı haberi verildi.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yapacağınız işlemlerde diğer bankalardaki olan ihtiyaç kredisi ve güncel olan kredi kartı borçlarınızı kapatarak destek kredilerinden faydalanabilecek ve onaylanan bu işlemlerden de hemen anında yararlanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir, onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırabilir 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kredi kullanarak rahat bir nefes alabilirsiniz.