TC kimlik numaranızı yazarak 66 bin TL'ye kadar ödeme alın

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni kampanyada kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları için hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilebileceği yeni bir kredi kampanyası hazırlandığı açıklandı. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 66.000'ye kadar kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için yapılan Bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilerin aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirmek için cep telefonları üzerinden SMS atarak onay olabilmeleri gerekiyor.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan kampanyada kimlik numaranız üzerinden 66.000'ye kadar ödeme alabilmeniz için banka kredi puanınızın 1400 ve üzerinde olması banka tarafından istenen şartların başında gelmektedir.

T.c kimlik numaramız üzerinden 66.000 kredi ödemesini gerçekleştirmek istiyorsanız banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Kimlik numaramız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ihtiyaç kredinizi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlem yapabileceğinizi de söylemek istiyoruz. Yapı Kredi Bankası banka şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz tüm işlemlerde bankalar 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir.