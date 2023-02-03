TBMM Geçti! Banka Borçları Kapatılacak! 3 Banka Verecek

Banka borcu olan tüm vatandaşlar için kamu bankaları üzerinden devlet destekli olarak verilecek borç kapatma kredileri ile ilgili detaylı kampanya paylaşıldı. Emekli maaşı alan ve emekli maaşı üzerinden nakit kılınacak olan kişiler ile birlikte uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlara, Meclis onayından geçen borç kapatma kredisi kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından ödenecektir.

50000 TL'ye kadar ödemenizi gerçekleştirebileceğiniz ve onay olabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır. Emekli olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda, nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verilir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden desteklerini hızlı bir şekilde alabilirler, kredi ödemelerini de 5 dakika içerisinde yapabilirler. Sadece güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabileceğiniz kampanyalara katılarak, 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan devlet destekli borç kapatma kredisi alabilirsiniz.

Devlet destekli borç kapatma kredisi kampanyasına sadece kamu bankaları üzerinden değil, Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası İş Bankası ve Akbank tarafından da başvuru yaparak kullanabilirsiniz. tüm banka borçlarınızı tek biryerde toplamak şartı ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde ödemelerinizi alabilir ve bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi borç kapatma, kredisini sadece banka şubeleri üzerinden başvuru yaparak gerçekleştirebilirsiniz.