Başvuru yapın! Ekim ayı sonuna kadar sürecek Acil kredi başladı, Son Şans

Ekim ayı sonuna kadar sürecek olan yeni bir acil kredi kampanyası başladı, resmi olarak internet siteleri üzerinden açıklandı. Ekim ayı sonuna kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, kalabilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara başvuru şartlarına göre, hızlı bir şekilde kredi işlemleri yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvuru yaparak ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek, Yapı Kredi Bankası, 5 dakika içerisinde sizlere sonuç vermektedir.

SMS KREDİ

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden bireysel tc kimlik ve aylık gelir yazdıktan sonra doğum tarihinizi de ekleyerek, bu mesajı: 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms ile yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç verir ve onaylanan kredinin nekadar olduğu hakkında bilgileri de SMS ile sizlere göndermektedir. Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında şartlara uygun olan vatandaşlar, aynı gün içinde hizmet ödemesinden faydalanabilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, istediğiniz zamanda kullandırılabilecektir.