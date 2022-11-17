TBMM duyurdu! Yarın Sabah 11:00 De Başlıyor! Emekliye EK ÖDEME Verilecek!

Meclis onayından geçen ve emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda emekli maaşı alan kişiler eğer ek ödeme almak istiyorlarsa daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması bankalar tarafından istenmektedir. Meclis onayından geçen ve ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler için emekli maaşı hesaplarınız aracılığı ile birlikte dilediğiniz zaman kredi ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz.

Meclis onayından geçen ve nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için yapılan Bu işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen Kredi politikalarına uygun olarak diledikleri zaman Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden emekli kredileri haricinde ek ödemeli krediler verilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ile birlikte PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar kendi emekli maaşı hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz PTT şubelerine gitmeden Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da başvuru yapabilirsiniz. PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı Aktif Bank SMS Kredi servisi numarası olan 30 50 numarasına göndererek Kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden de devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak Kredi alabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsunuz hemen aynı gün içinde banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7/24 başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde diledikleri zaman kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.