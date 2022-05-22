TBMM Duyurdu: Maaş Kartınızı ATM'ye Takın, Bugün Sabah 6000 TL Yatmış Olabilir

Meclis onayından geçen ve kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından 6000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı kampanyası başladı.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişiler istedikleri zaman kendi maaş hesabı veya banka hesabı üzerinden 6000 TL artı para alabilecek ve bu parayı kullandıktan sonra ödemesine başlayabilecek.

Devlet destekli olarak sadece emekliler için başlatılan bu kampanya artık Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden çalışma maaş alan ve memurum aşağıdan vatandaşlar içinde yapılmaktadır. Eğer daha önce başvuru yapmadıysanız başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra sizleri 6000 TL ye kadar artı para, kendi hesabınıza yatacaktır.

Banka kredi politikalarına uygun olan kişiler için ödenecek olan 6000 TL, ödemelerde geri ödemesini ise, isterseniz aylık, isterseniz 12 ay vadeye kadar bölerek, taksitli nakit avans olarakta kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 6000 TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 6000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığı üzerinden hizmet vererek başvurularını almaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 6 bin TL'Ye kadar ödeme alacak olan kişilere 36 ay vadeli olarak ayrıca ihtiyaç kredisi imkanı da yine internet bankacılığı üzerinden sağlamaktadır. Bu bankadan emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden hızlı birşekilde ne kadar onay aldıklarını, internet bankacılığı üzerinden görebilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 6000 TL kredili mevduat hesabı başvurusu yaptıktan sonra kendi hesabınıza artı para olarak yapacak olan bu ödemeyi istediğiniz zaman kullanabilir ve kullanmazsınız ödemesini yapmayabilirsiniz. Acil durum için özellikle emekli olan vatandaşlara devlet destekli olarak yatırılan bu parayı kullanmak isteyen vatandaşlar, belirli faiz oranları ile geri ödemesini yapmaktadırlar.

Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları bu banka üzerinden alımlar olması şarttır. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, 6000 TL'ye kadar hemen işlemlerinizi gerçekleştirerek, 12 ay vadeli nakit kullanabilirsiniz.