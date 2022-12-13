Emekliye 9900 TL Ödeme Verilecek! Emeklinin TC Kimlik Kartına Bu Ödemeler Yatarak, ATM'den Çekilecek!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak emekli maaş hesabınız üzerinden sizlere verilecektir. Emekli olan kişiler için kampanya başlatan Denizbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası, kendi bankasından emekli maaş alan tüm vatandaşlara 9900 TL'ye kadar düşük faizli kredi veya kredili mevduat hesabı başvurusu yapma imkanı sağlamaktadır.

Nakit sıkıntısı çeken tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, emekli maaşınızı bu iki banka üzerinden alıyor olmanız durumunda, ödemeler gerçekleştirilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlerde hemen kredi ödemesi alabilirsiniz.

EMEKLİYE 9900 TL ÖDEME HABERİ!

Emekliye 9900 TL'ye kadar ödeme verecek olan Denizbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası yapmış oldukları bu kampanyalarda sadece emekli olan vatandaşlara kendi bankalarından maaş almaları durumunda ödemeyi yapacak. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında nakit ödemelerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan tutarları, hesabınıza yatırabileceksiniz.

EMEKLİLER BAŞVURU YAPACAK!