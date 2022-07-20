TBMM Duyurdu: Emekli, Çalışan, Asgari Ücretlilere Ek Ödeme Bankalardan Yapılacak

Son dakika olarak haber ajanslarına düşen ve nakit ihtiyacı olan vatandaşların başlatacakları kredi kampanyasında hangi bankaların işlem yapacağı duyuruldu. Son dakika haber olarak verilen ihtiyaç kredisi kampanyasıda geçen bu kredi kampanyasında, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, destek verecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet siteleri üzerinden de yaptıkları duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada özellikle bireysel olan müşteriler için başlattığı kredi kampanyasını duyurdu.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet destekli İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Verilecek olan Nakit kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere ihtiyaç kredisi olarak işlem yapılmakta ve bireysel olarak kredi kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu dolduran vatandaşlar, 5 dakika içerisinde ne kadar onay aldıklarını görebiliyorlar.

Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar ise daha yüksek limitlerde krediler kullanabilir ve diğer bankalardaki olan borçlarında kapatmak için bankadan destek alabilir. Emekli maaş alan vatandaşların bu bankalar üzerinden kredi kullanabilmeleri için emekli maaşını buralara taşımaları şarttır. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli işlem yapılmaktadır. 50000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz kredilerde ilk taksi ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da sizlere sunuluyor. Devlet destekli olarak bu kredilere başvuru yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ise daha uzun vadelerde, sigorta primleri yatıyor olması gerekmektedir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler eğer bankadan kredi almak istiyorsa ve ilk defa yeni bir işe başladı ise kredi için kefil vermesi gerekiyor.