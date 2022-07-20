Sıkıntı Yaşayan ve Para İsteyenlere 34.000 TL Ödeme ING Bank, İş Bankası ve TEB Bankası Verecek

Nakit sıkıntısı yaşayan kişiler için 34000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verecek olan 3 banka, bugün itibariyle yeni bir kampanya duyurusu başlattı. Gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ile birlikte banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması istenmektedir. Banka kredi şartlarına uygun olacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almaları durumunda 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde ödeme tablosu oluşur, ayak 34000 TL kredi kullanabilir.

ing Bank

İng Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka kredi şartlarına uygun olup ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız gerekiyor. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir veya en yakın banka şubesine giderek 34 bin tl gelir belgesiz, krediyi hem en hesaplarına yatırabilirler.

TEB Bankası

TeB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda cep telefonları üzerinden SMS atarak, bankadan kredi alabilir. Tc kimlik numaranızı ; 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda banka şubesi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 44 66 numarasına atılan mesaj sonrasında, TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte banka üzerinden kredi alabilirsiniz.

İş bankası

iş bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar ise bankanın iş cep uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunu yapabilir. 34000 TL 36 ay vadeli ve 90 gün ertelemeli kredi kullanabilir. iş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir veya size yakın olan bir banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte bu kampanya katılabilirsiniz.