TBMM de açıklandı! Bugünden sonra ödemeleri internetten alacak emekliye müjde var! Limitler yükseldi

Emekli maaş alan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada, emekli maaş hesapları üzerinden kamu bankaları aracılığı ile birlikte verilecek olan devlet destekli kredi başvurularında, sizlere uygun faizlerle kredi ödemeleri devam edecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız, emekli maaş hesabınız üzerinden başvurumuzu hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara, Meclis onaylı olarak de verilecek olan bu kredilerde, limitler 50000 TL'den 100000 TL'ye çıkartıldı.

100 bin TL üzerinde de kredi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyalara katılabilmeniz için maaş müşterisi olmanız şartıyla, sizlere düşük faizli kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden 100000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, 36 ay vadeli ve 24 ay vadeli kredi paketlerinden bir tanesini seçerek sizlerde uzun vadelerde bu kredilerin geri ödemelerini yapabilirsiniz.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaş hesabınız eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde değilse, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların bankalara gitmeden kredi ödemelerini alabilmeleri için öncelikli olarak maaş müşterileri olmaları gerekiyor ve ilk maaş çekmeleri gerekiyor. Verilecek olan kredilerde uzun vadelerde kredi kullanacak olan kişilere özellikle diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçları kapatan, kredi imkanları da sağlanmaktadır ve borç kapatma kredisi, emekli olan vatandaşlara verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden bu kampanya banka şubelerine giderek katılabilirsiniz.

Sadece ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar ise bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, ilk taksit ödemesini de 90 gün erteleyebilirsiniz.