33-35-40 bin TL ödeme ayrı ayrı olacak! 18 yaş üzeri başvuru yapacak ve hemen alacak dendi…

18 yaş üzerinde olmanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanabileceğiniz banka açıklandı. QNB Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ay sonuna kadar ödemeler gerçekleştirilecek ve kredi ödemeleri belirli paketler halinde sizlere sunulacaktır. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka kredi şartlarına uygun olmanız durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bu bankadan, dilediğiniz zaman başvuru yaparak, kredi onayı alabilirsiniz.

Daha önce banka üzerinden kredi kullanmış olan vatandaşlar, mobil uygulamalar üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirler ve hızlı bir şekilde bankadan kredi alabilmektedirler. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların özellikle banka kredi puanı uygun olması durumunda kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

33-35-40 bin TL ödeme

33-35-40 bin TL ödeme almak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvuruları, cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen aynı gün içinde kullanabilirler. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Finansbank'ın başlatmış olduğu 50 30 numarasına kimlik numaranızı göndererek başvuru yapabilir ve değerlendirme sonucunu bekleyebilirsiniz. 5 dakika içerisinde değerlendirme yapılarak kredi notumuza göre, ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler sizlere söylenecektir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda onay alan tüm vatandaşlar, başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda en yakın banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte de kredi kullanabilmektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz.