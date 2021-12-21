Tayvan Referandumları Muhalefet İçin Başarısız Oldu

Onaylanması halinde Tayvan'ın kilit destekçisi ABD ve enerji güvenliği ile olan bağlarını etkilemiş olabilecek referandumlar, hükümete güvensizlik göstergesi olarak oy kullanan muhalefete yönelik büyük bir gerilemeyle Cumartesi günü geçemedi.

Cumartesi günkü referandumların dördünde, en çekişmeli ve yüksek profilli ikisi, zayıflık arttırıcı katkı maddesi raktopamin içeren domuz ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağını ve bir resifi korumak için planlanmış bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini sordu.

Hükümet, ABD'li domuz çiftçileri tarafından kullanılan yaygın bir yem katkı maddesi olan raktopaminin yaygın olarak kullanıldığı ABD ile bir serbest ticaret anlaşması için bir engeli kaldırmayı umarak domuz ithalatını geçen yıl onayladı ve güvenilir bir ortak olduğunu gösterdi.

Domuz eti, Tayvan mutfağının temel unsurudur ve önemli bir yerli üründür. Tayvan domuzunun yaklaşık yüzde 90'ı, adanın güçlü tarım lobisinin bir parçası olan yerel çiftçiler tarafından sağlanıyor.

Konu sokaklarda ve parlamentoda protestoları tetikledi.

Bu arada hükümet, LNG terminalinin yarı iletken üreten adanın enerji kaynaklarını güvence altına alacağını ve resif üzerindeki etkileri en aza indirmek için projeyi denizden daha uzağa yerleştireceğini söyledi. Oy tam bir yer değiştirme istedi.

Seçmenler, katılımın düşük olmasına rağmen, hükümetin onlardan istediği gibi önerileri reddetti.

Bir referandumun geçmesi için, adanın yaklaşık 20 milyon uygun seçmeninin en az yüzde 25'inin lehte veya yaklaşık beş milyon oyu kullanması gerekiyor.

Sonunda, yaklaşık dört milyon kişi dört soruya “evet” oyu verenlerden daha fazla “hayır” oyu verdi.

Tayvan'ın ana muhalefet partisi Kuomintang veya KMT'nin başkanı Eric Chu, sonucun "ideal olmadığını" söyledi ve özür diledi.

Referandumlar iki yılda bir yapılır ve sonuçları bağlayıcı değildir.

Oylar, Çin'in Pekin'in egemenlik iddialarını kabul etmesi için demokratik Tayvan'a baskı yapmasıyla geldi ve ikisi arasındaki gerilim yükseldi.

KMT geçen yıl cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde elendi ve iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi (DPP) ve Başkan Tsai Ing-wen'in KMT'nin Çin'e çok yakın olduğu yönündeki suçlamalarını sarsamadı.