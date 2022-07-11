Tayland Yasallaştırılmış Yeşil Altın veya Aptal Altın Vaadini Düşünüyor mu?

Tayland'ın 9 Haziran'da esrarın yasallaştırılmasına yol açan günlerde, Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, yakında ülke için “altın gibi” olacak bir bitkinin kar gücünü hala vaaz ediyordu.

Geçen ay, güçlü bitkiyi Tayland'ın bir sonraki büyük nakit ürününe dönüştürmek ve mücadele eden çiftçiler için yoksulluktan yeni bir yol açmak için yıllarca süren bir kampanyanın doruk noktasıydı. Ülkenin kırsal kuzeydoğusundaki siyasi üssünden Anutin, bu kampanyayı Bhumjaithai partisinin 2019 seçimlerinde koşmasının en önemli noktası haline getirdi ve sağlık bakanı olarak görevine sandıklarda güçlü bir son verdi. Son kamuoyu yoklamaları, politikanın popülerliğini koruduğunu gösteriyor. Ancak bazıları hala bakanın cesur tahminlerinin palavradan daha az kehanet olduğuna ve küçük çiftçilerin ödüllerin çok azını alabileceğine inanıyor.

Eleştirmenler tarafından vurgulanmayan Anutin, geçen hafta başkent Bangkok'taki tesisin yasallaştırılmasıyla ilgili bir panelde esrar konusundaki tahminlerini ikiye katladı ve 2027 yılına kadar 3 milyar dolarlık bir endüstri öngördü. "Bu politikadan yararlananlar, çiftçilerden sanayicilere, işçilerden girişimcilere kadar her sınıftaki insanlar arasında yer alıyor" dedi. Esrar, Tayland'ı “Asya'nın ve ötesinin sağlık ve tıp merkezi" haline getirmeye yardımcı olacağına söz verdi.”

Kar potansiyeli

JSP Pharmaceuticals Manufacturing'de icra kurulu başkanı Sittichai Daengprasert, hükümetin ülkenin uyuşturucu listesinden esrar çıkarma hamlesi sayesinde gelirlerin gelecek yıla kadar iki katına çıkabileceğini söyledi. Şirketi, bitkiyi değerli özleri için hasat ediyor, yerel hastanelere satıyor ve geleneksel ilaçlardan sağlık takviyelerine ve kozmetiklere kadar kendi ürün yelpazesine ekliyor.

Esrarın yasallaştırılması, Sittichai Voa'ya verdiği demeçte, yerel doktorlara ve eczacılara yeni ilaçlar ve tedaviler geliştirmek için daha fazla seçenek sunuyor ve bu da çiftçilerden bitkiye olan talebi artıracak ve bol miktarda nakit ürün potansiyeli sağlayacak. "Katılıyorum, gerçekten katılıyorum" dedi. “Pirinç yetiştirmek, şeker kamışı yetiştirmek, tapyoka yetiştirmek kar değil ama ... kenevir ve esrar yetiştirmek hükümet gelirimiz için gerçekten iyi ve Tayland halkı için gerçekten iyi.”