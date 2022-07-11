Ukrayna, Kanada'nın Türbini İade Etme Kararıyla 'Hayal Kırıklığına Uğradı'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kanada hükümetinin ekipman bakımını tamamladıktan sonra onarılmış bir Nord Stream 1 gaz boru hattı türbinini Almanya'ya iade etme kararıyla "derinden hayal kırıklığına uğradı".

Bakanlık Pazar günü yaptığı açıklamada, kararın "tehlikeli bir emsal" oluşturduğunu ve "Moskova'nın cezasızlık duygusunu güçlendireceğini" söyledi.

Açıklamada, türbinin transferinin Rusya'nın savaşta silah olarak enerji kullanmaya devam etmesine izin vereceği uyarısında bulunuluyor ve Kanada hükümetini kararını tersine çevirmeye çağırıyor.

Kanada Cumartesi günü kararını açıkladı, Endüstriyel üretim dahil Rusya'nın enerji sektörüne karşı yaptırımlar genişletir aynı zamanda söylüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Nord Stream 1 boru hattı üzerinden Almanya'ya türbin olmadan tam gaz tedarik etmeye devam edebileceğini söyledi.

Türbinin çalıştırıldığı Nord Stream 1 kompresör istasyonunun, yedeklemeler de dahil olmak üzere birkaç başka türbinle donatıldığını söyledi.

Bakanlık, bir türbinin Kanada'da olduğunu, üçünün şu anda çalıştığını ve geri kalanının "açıklama yapılmadan kapatıldığını" söyledi.

Ayrıca, Nord Stream 1 tamamen Ukrayna veya Polonya üzerinden gaz geçiş yolları kullanarak çalışma dışı kalsa bile Rusya'nın Avrupa Birliği'ne kesintisiz gaz tedarikini sürdürebileceği yönündeki tutumunu yineledi.

Bakanlık, "Bu nedenle, Rusya'nın türbinin gaz taşımacılığına devam etmesi için zorunlu olarak iade edilmesi talebi, teknik gerekçesi olmayan şantajdır" dedi.

Ukrayna ayrıca, Rusya'nın talebinin teknik bir dayanağı olmadığını anladığını söylemesine rağmen Kanada'nın kararını verdiğini iddia etti.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yeni yaptırımlar metal ve taşımacılık, bilgisayar, elektronik ve elektrik ekipman "kara ve boru hattı taşımacılığı ve üretim, hem de makine olarak uygulanan bir açıklamada."

Yaptırımların "Rusya ekonomisinin bir ayağı üzerinde daha fazla baskı yaratacağını" ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve rejimi üzerindeki "Ukrayna'daki anlamsız savaşı" üzerindeki baskıyı daha da artıracağını söyledi."

Alman Siemens şirketi Pazar günü yaptığı açıklamada, Kanada'nın kararının türbinin teslimatı için "gerekli ve önemli bir ilk adım" olduğunu söyledi.

"Siyasi ihracat kararı türbinin teslimi için gerekli ve önemli bir ilk adımdır. Şu anda uzmanlarımız tüm resmi onaylar ve lojistik konularında yoğun bir şekilde çalışıyor."dedi.