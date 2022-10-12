Tavuklu Pilav Nasıl Yapılır, Tarifi Nedir?

Tek başlarına ve ayrı ayrı tüketildiği zaman da çok lezzetli olan ve bir araya geldiğinde harikalar yaratan tavuklu pilav özel günlerin vazgeçilmez yemeğidir. İnternet üzerinden tavuklu pilav nasıl yapılır şeklinde araştırmalar sıklıkla gerçekleşir. Tavuklu pilav lezzetine erişmek ise tarife sadık kalınması durumunda oldukça kolay olmaktadır. Sofraların vazgeçilmez yemeği olan tavuklu pilav pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. 6 kişilik olan tarifin hazırlık süresi 20 dakikadır ve 20 dakikalık bir pişirme süresi de bulunmaktadır. Hemen hemen herkesin favorisi olan tavuklu pilav sıklıkla tüketilir ve mis gibi kokusu ile sevilir nefis tadıyla büyüleyen tavuklu pilav ev ortamında da kolay bir şekilde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra dışarıdan marketten alınan tavuklar da her ne kadar tercih edilse ve lezzetli olsa da bu tavukların hijyenik koşullarından bazı durumlarda şüphe edilmektedir. Diğer taraftan pilavcıda yemiş olduğunuz tadı evde yapılacak olan tavuklu pilav ile de yakalamak mümkündür. Hazırlanan tarifin yanına salatalık turşusu ve bol ayran ikram ederek misafirleri tavuklu pilava hayran bırakmak mümkün olacaktır.

Tavuklu pilav isminin geçtiği yerlerde bile insanların iştahını açar ve günlük olarak sıklıkla tercih edilir. Sokak lezzetlerinin ve evlerin vazgeçilmez olan tavuklu pilav pek çok yemeğin tamamlayıcısı olarak seçenekler arasında yer almaktadır. Özellikle fırında patates, turşu, cacık ve ayran ile tavuklu pilav menüde yer aldığı sürece çok güzel bir sofra ortaya çıkmaktadır. Görünüşü tadı ve kokusu gerçekten harika olan tavuklu pilav farklı içecek ve yiyeceklerle tamamlandığı zaman oldukça özel olur ve çok kolay bir şekilde hazırlanabilir.

Tavuklu pilav tarifi için gerekli olan malzemeler arasında 2 su bardağı pirinç 500 gram tavuk göğsü 1 su bardağı tavuk suyu 3 yemek kaşığı tereyağı 1 tatlı kaşığı tuz 2 su bardağı sıcak su ve 1,5 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber bulunmaktadır. Tavuklu pilav tarifinde öncelikle güzel bir şekilde pirinçleri yıkamak gereklidir ılık su içerisinde pilav pişene kadar pirinçler bekletilir ve bu sırada tavuk bir tencereye konulur ve tavuğun üzerine geçecek kadar ılık su eklenir. Daha sonra tavuklar iyi bir şekilde haşlanana kadar pişirilir ve hafif soğuması sonrasında didiklenerek ikinci aşamaya geçiş yapılır.

Tereyağı bir pilav tenceresinde eritilir ve eritilen tereyağının üzerine pirinçler eklenerek birkaç dakika boyunca kavrulur. Ardından pirinçlerin üzerine didiklenen tavuk etleri koyulur ve Kaynamış su ile tavuk suyu eklenir. Karabiber ile tuz bu aşamada ilave edilip hafif bir şekilde karıştırılır. Tencerenin kapağını kapatıp hazırlanan artık kısık ateşte pişirmek gereklidir. Tahta kaşık yardımı ile pilav pişerken arada karıştırmak gerekli olmaktadır ve pilavın suyunu çekmesi sonrasında Ocak kapatılarak tencerenin kapağının altına bir kağıt havlu yerleştirilir. Pilavın demlenmesi sonrasında servis edilmesi tavsiye edilmektedir.