Puf Poğaça, Yumuşak Poğaça Nasıl Yapılır Tarifi Nedir?

Gün içerisinde ve kahvaltılarda sıklıkla tüketilmekte olan puf puf poğaça misafir yemeklerinin de vazgeçilmezler arasında bulunmaktadır. Her öğünde tüketilebilen oldukça doyurucu olan yumuşacık poğaça tarifi için gerekli olanları ve konu hakkında merak edilenlerin haberimizin devamında yazdık. Sert poğaçalar tüketmek yerine puf olan yumuşacık poğaçaları yapmak oldukça basittir ve pratik bir şekilde hazırlanabilir. Eğer siz de yumuşak poğaçaları seviyorsanız hep sert poğaçalar tüketmek istemiyorsanız bu haberimiz tam sizin için yazıldı. Pamuk gibi poğaça tarifini merak ediyorsanız aşağıya göz atabilir ve tarif için gerekli olan malzemeleri öğrenebilirsiniz. Tarifimizin hazırlık süresi 15 dakikadır ve 35 dakikalık da bir pişirme süresi bulunmaktadır. Yapılacak olan tarif sonucunda 15 adet poğaça ortaya çıkar.

Yumuşacık puf puf poğaça tarifinin hamuru için gerekli olan malzemeler arasında bir çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tepeleme yoğurt, 3 tatlı kaşığı toz biber, 2 adet yumurta beyazı, bir paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 75 gram oda sıcaklığında tereyağı ve 8 çay bardağı un bulunmaktadır.

Puf yumuşacık poğaçanın arası için gerekli olan malzemeler ise 200 gram beyaz peynirdir. Poğaçanın üzerinde bir yemek kaşığı süt 2 adet yumurta sarısı 1/2 çay bardağı susam ile çörek otu karışımı eklenecektir. Poğaça yapımı için öncelikle bir çay bardağı su yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir çay bardağı süt minik bir tencere içerisine alınarak ocakta ılık bir şekilde ısıtılır. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise karışımın çok sıcak olmaması gerektiğidir. Çok sıcak olduğu durumda hamurun kabarmayacağı hatırlanmalıdır. Hazırlanan ılık karışım karıştırma kabına dökülür ve karışımın üzerine 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt, 2 yumurta akı, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 tatlı kaşığı şeker ve 1 paket toz maya eklenip güzel bir şekilde karıştırılır.

Karışım içerisine 8 çay bardağı un eklenir ve karışım tahta kaşık yardımı da alarak el yardımıyla kısa bir süre boyunca yoğurulur. Bu aşamada 75 gram yumuşak tereyağı da eklenir ve yoğurma işlemi sürdürülür. Hamurun sakız kıvamına ulaşması sonrasında 5 dakika boyunca daha yoğurma işlemine devam edilir ve yaklaşık olarak 20 dakika boyunca hamur mayalanmaya bırakılır. Hamurun kabarması ardından karıştırma işlemine de devam edilir ve ortaya doğru katlayarak havasını çıkarmak gereklidir.

Son kez elleriniz arasında hamuru yuvarlamanız ardından tepsiye bir pişirme kağıdı serilir ve ve hamur tepsi üzerine dikkatli bir şekilde yerleştirilir. Mayası için hamuru 30 dakika boyunca bekletmek gereklidir ve hamurların iki kat kabarması sonucunda hamurların kabardığı anlaşılır. Bir yemek kaşığı süt 2 yumurta sarısını eklenir ve güzel bir şekilde çırpılır hazırlanan karışım poğaçaların üzerine sürülür ve isteğe bağlı olarak çörek otu ya da susam tarifin üzerine serpilebilir.