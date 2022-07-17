QNB Finansbank'tan Beklenen Duyuru Geldi, En Yakın Bankamatik'ten Hemen 75.750 TL Alabileceksiniz!

QNB Finansbank yeni yapmış olduğu kampanya duyurusunda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için son dakika, kampanya duyurusu yaparak, bankamatik üzerinden 75750 TL kredi ödemesi alabileceğiniz hakkında bilgileri verdi. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden ihtiyaç kredinizi kullanabilecek ve düşük faiz oranları ile birlikte kendi bankamatik hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi kullanabileceksiniz.

Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, bu banka üzerinden yapmış olduğu kredi başvurularında TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmektedirler. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden ve SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunu kolay bir şekilde oturduğunuz yerden yapabilecek ve düşük faiz oranlarıyla bu bankadan 24 ay vadeli kredi kullanabileceksiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde kredi imkanı sunacaktır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilecek ve kredi onayı alıp alamadığınızı 3 dakika içerisinde göreceksiniz.

QNB Finansbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda 75750 TL için kredi başvurusunda bulunabiliyor. 75750 TL'ye kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç verecek, onaylanan tutar. 24 ay vadeli olarak banka şubeleri üzerinden kullanmanıza olanak sağlayacaktır.

QNB Finansbank, ayrıca internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlamaktadır. QNB internet bankacılığı uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar kredi başvurumuzu yapabilir ve banka şubelerine gitmeden onaylanan kredi tutarını hesabınıza yatırabilirsiniz. Başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, en yakın, QNB Finansbank şubesine giderek buradan kredi başvurusuna kimlikleriyle birlikte gişe personeli veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapabiliyor. Onaylanan krediyi kullanmak istiyorsanız kimliğinizle birlikte, şubelere gitmeniz yeterli olmaktadır.