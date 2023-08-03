Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesi taşıt kredilerine olan talebin artmasına neden oldu. Merkez Bankası'nın para politikası nedeniyle vatandaşlar yüksek miktarlarda borçlanmaya teşvik edilmezken, bankalar yine de belirli koşullar altında taşıt finansmanı sağlayarak müşterilerine destek oluyor ve araç sahibi olmalarını kolaylaştırıyor. Ancak taşıt kredisi alanında önemli bir değişim yaşanmıştır.

TAŞIT KREDİLERİNDE VADE ORANLARI KISITLANDI

Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların müşterilerine sunabilecekleri kredi türlerinin ve bu kredilerin vade sürelerinin belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Bu vade süreleri zaman zaman ülkenin para politikasına bağlı olarak değişikliğe tabi tutulmaktadır. Ekonomik belirsizlik dönemlerinde BDDK, aşırı tüketimi caydırmak amacıyla bireylerin kredi almasını zorlaştırma yetkisine sahiptir. İlginç bir şekilde, taşıt kredilerinde yakın zamanda yapılan önemli değişiklik BDDK'nın herhangi bir müdahalesini gerektirmemiştir. Taşıt kredilerinin azami vade süreleri, Ağustos ayında otomobil fiyatlarında yaşanan artışın ardından otomatik olarak kısaltıldı.

Geçtiğimiz yıl, BDDK tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda, bankalara taşıt kredilerinde belirli koşullara bağlı olarak değişen azami vade süreleri uygulama esnekliği tanınmıştır. Bu kurallar uyarınca, fatura değeri 400.000 TL'ye kadar olan araçlara 48 aya kadar vade uygulanabiliyor ve yüzde 50 kredilendirme yapılabiliyordu. Ancak şu anda 400.000 TL'ye kadar fatura değerine sahip sıfır kilometre araç bulunmadığı için bu kural sadece teoride kalmaktadır. Buna ek olarak, BDDK'nın kararı, fatura değeri 400.000 TL ile 800.000 TL arasında olan otomobillere 36 aya kadar vadeli taşıt kredisi verilmesine olanak tanımıştır. Ancak Ağustos ayındaki fiyat artışları sonrasında bu seçenek sadece iki sıfır kilometre otomobil modeli ile sınırlandırıldı. Bu iki modelin dışındaki tüm araçlar 36 ay vadeli taşıt kredisi kapsamı dışında kalıyor.

HALKBANK’IN 300 BİN LİRA TAŞIT KREDİSİNDE DURUM

Halkbank'tan 24 ay vadeli 300 bin TL taşıt kredisi için maliyet hesaplamasına bir göz atalım. Kredi aylık yüzde 2,54 faiz oranı taşıyor ve aylık 18.295 TL taksit ödeniyor. Toplamda 300 bin TL'lik taşıt kredisinin maliyeti 439.090 TL olarak hesaplanıyor.