Taşıt kredisinde şahlandıracak teklif! ÖTV hem araba fiyatlarını hem kredileri düşüş moduna geçirdi!
ÖTV matrah düzenlemesi sonrası hem taşıt kredisinde son faiz oranları hem de araba fiyatları büyük bir merakla araştırılıyor.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin hemen ardından araç fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından bankalar taşıt kredisi faiz oranlarında değişikliğe gittiler. Bizler de sizler için son faiz oranlarını kapsamlı bir şekilde inceleyip derledik.
Taşıt kredisinde şahlandıracak teklif! ÖTV hem araba fiyatlarını hem kredileri düşüş moduna geçirdi. Milyonlarca kişi ÖTV indiriminin hemen ardından araba fiyatları hakkında bilgi almak üzere arama motorlarını kullanıyor. Sıfır araç fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşle birlikte bankaların taşıt kredisi faiz oranları en çok araştırılan konuların başında yerini kaptı. Hal böyle olunca bizler de sizler için taşıt kredisi faiz oranlarını kapsamlıca derledik.
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
11.596,66 TL
Toplam Ödeme
418.979 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%1,99
Aylık Taksit
12.515,64 TL
Toplam Ödeme
452.138 TL
HALKBANK
Faiz Oranı
%1,63
Aylık Taksit
11.686,85 TL
Toplam Ödeme
422.226 TL
KUVEYTTÜRK
Kâr Payı Oranı
%2,04
Aylık Taksit
12.633,16 TL
Toplam Ödeme
456.293 TL
ING
Faiz Oranı
%1,94
Aylık Taksit
12.398,71 TL
Toplam Ödeme
447.853 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı
%2,05
Aylık Taksit
12.656,73 TL
Toplam Ödeme
457.142 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı
%2,59
Aylık Taksit
13.963,47 TL
Toplam Ödeme
504.259 TL