Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin hemen ardından araç fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından bankalar taşıt kredisi faiz oranlarında değişikliğe gittiler. Bizler de sizler için son faiz oranlarını kapsamlı bir şekilde inceleyip derledik.

Taşıt kredisinde şahlandıracak teklif! ÖTV hem araba fiyatlarını hem kredileri düşüş moduna geçirdi. Milyonlarca kişi ÖTV indiriminin hemen ardından araba fiyatları hakkında bilgi almak üzere arama motorlarını kullanıyor. Sıfır araç fiyatlarında peş peşe yaşanan düşüşle birlikte bankaların taşıt kredisi faiz oranları en çok araştırılan konuların başında yerini kaptı. Hal böyle olunca bizler de sizler için taşıt kredisi faiz oranlarını kapsamlıca derledik.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı

%1,59

Aylık Taksit

11.596,66 TL

Toplam Ödeme

418.979 TL

AKBANK

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

12.515,64 TL

Toplam Ödeme

452.138 TL

HALKBANK

Faiz Oranı

%1,63

Aylık Taksit

11.686,85 TL

Toplam Ödeme

422.226 TL

KUVEYTTÜRK

Kâr Payı Oranı

%2,04

Aylık Taksit

12.633,16 TL

Toplam Ödeme

456.293 TL

ING

Faiz Oranı

%1,94

Aylık Taksit

12.398,71 TL

Toplam Ödeme

447.853 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı

%2,05

Aylık Taksit

12.656,73 TL

Toplam Ödeme

457.142 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı

%2,59

Aylık Taksit

13.963,47 TL

Toplam Ödeme

504.259 TL