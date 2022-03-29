Kamu Bankası, Ev Alacaklara İster 1576 TL Taksitle Sıfır ve İster 1642 Taksitle İkinci El Konut Alma Avantajı Sağlıyor

Son dönemlerde konut fiyatlarının artış göstermesi ile beraber harekete geçen Halkbank, cazip kredi oranlarını ilan etti. İşte konu ile alakalı detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların isteklerini yerine getirmeye çalışan bankalar, son dönemlerde konut kredisi faiz oranları ile oldukça fazla oynadı. Kendi evini almak isteyen fakat yeterli bütçesi bulunmayan vatandaşların faydalanabilecekleri konut kredileri, ikinci el veya sıfır konut alımlarında kullanılacak.

Halkbank 1. El Konut Kredisi Detayları Neler?

Halkbank tarafından sunulan konut kredileri açısından bakıldığında sıfır konut satın alımlarında isteyen vatandaşlar açısından yüzde 1.20 den başlangıç yapan faiz oranları ile kredi kullanılabilir. Son zamanlarda gayrimenkul fiyatlarının artış göstermesi ile pek çok banka tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz indirimlerine rağmen bankaların kredi faizlerini yükseklerde tuttuğu görülmektedir.

Ancak Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun devreye girmesi ile konut kredisi faiz oranlarını aşağı çeken bankalar arasında kamu Bankası Halk Bankası da yer alıyor. 1. El konut satın alımı işlemleri açısından Halk Bankası'ndan 100.000 TL'lik kredi çekileceği zaman aylık 1576 TL'lik taksit tutarı ile 120 aylık vade seçeneği ile yüzde 1.20 faiz oranı sunulmaktadır.

Cazip oranlardan faydalanarak insanların hayalini kurdukları 0 konut projesinden Böylelikle faydalanmaları mümkün hale gelecek.

Halk Bankası İkinci El Konut Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Sıfır konut almak amacıyla uygun bir bütçeye sahip olmayan vatandaşlar ise Halkbank tarafından sunulan ve yine uygun olanlardan yararlanarak hayali kurulan eve kavuşturması sağlanacak. 100 bin TL'lik kredi için 120 ay vade seçeneği ile aylık sadece 1642 TL taksit ödemesini gerçekleştirerek vatandaşların istedikleri bir uygun ikinci el evi satın almaları böylelikle mümkün hale gelecek.